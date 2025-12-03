Kastamonu’da 2 yıl önce evinin üçüncü kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Funda Coşkun’un davasında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Genç kızın olay gerçekleşmeden önce 112’yi aradığı öğrenildi. Funda’nın şüpheli ölümüne ilişkin olayda, ağabeyinin cep telefonu incelenecek.

22 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 18 yaşındaki Funda Coşkun, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

DÜŞMEDEN ÖNCE 112'Yİ ARAMIŞ

Funda Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Genç kızın balkondan düşmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti

AĞABEYİNE DAVA AÇILDI

Funda Coşkun’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ağabeyi F.C. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Savcı, Funda'nın ve ağabeyinin cep telefonunun incelenmesini talep etti.

Genç kızın ağabeyi şüpheli olarak dosyada geçti

“PİN KODUNU HATIRLAYAMADIM”

Genç kızın ağabeyi F.C. ifadesinde şunları söyledi: Ben, telefonun pin kodunu hatırlayamadım. Annem pin kodunu bilebilir. Ona da soralım. Biliyorsa söylesin, telefon incelensin.

Ağabeyinin cep telefonu incelenecek

“SÜREKLİ DEĞİŞTİRİYORDU”

Anne N.C. ise, "Kızım telefonunun pin kodunu sürekli değiştiriyordu. En son ne yaptı, bilmiyorum. Ne oğlumun ne de Funda'nın pin kodlarını bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

TELEFONLAR İNCELENECEK

Şüphe oklarının çevrildiği ağabey, cep telefonları üzerindeki gerekli incelemelerin yapılmasını kendisinin de istediğini söyledi. Mahkeme, cep telefonlarının incelenmesi için flash belleklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini kararlaştırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası