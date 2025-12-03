Merkez teşkilatında görevli kariyer uzmanları, müfettişler ve denetim elemanlarının düşük kalan mali hakları yeniden düzenleniyor. Düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oybirliğiyle kabul edilerek 2026 Bütçe Kanunu'na eklendi.

Son dönemde hekimler, kaymakamlar, hakim ve savcılar gibi bazı meslek gruplarına ilave maaş artışları yapılırken, merkez teşkilatında görev yapan kariyer meslek mensuplarının mali hakları 2011 yılından bu yana ek bir düzenleme görmedi. Bu durum, kamu yönetiminin omurgasını oluşturan bu kadrolarda önemli sorunlara yol açtı.

NİTELİKLİ PERSONEL KAYBI ALARMI

Uzun ve zorlu bir süreçten geçerek (KPSS A Grubu, yazılı/sözlü sınav, uzmanlık tezi ve yeterlilik sınavı) kamuya kazandırılan kariyer uzmanları, müfettişler ve denetim elemanları, kurumlarının spesifik alanlarında uzmanlaşarak önemli yetkinlikler ediniyor. Bu yetkinlikleri sayesinde, devletin işleyişi açısından kritik roller üstleniyor; teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getiriyorlar. Ayrıca, kamu kurumlarının üst kademe yönetici pozisyonlarına atamaların büyük çoğunluğu bu personel arasından yapılıyor.

Ancak maaşlarının düşük kalması, hem alım sınavlarına önde gelen üniversitelerden yapılan başvuruları düşürdü hem de yetiştirilmiş nitelikli personelin özel sektöre geçişini hızlandırdı. Bu durum, devlet yönetiminde kritik bir eşiğe ulaşılmasına neden oldu.

OYBİRLİĞİYLE KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bu sorunu çözmek amacıyla, kariyer meslek mensuplarının istihdam niteliğini artırmak, muhafazasını sağlamak ve diğer mesleklerle aralarındaki mali dengesizliği gidermek üzere yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Söz konusu düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm parti gruplarının imzasıyla verilen bir önergenin mutabakatla ve oybirliğiyle kabul edilmesiyle 2026 Bütçe Kanununa eklenmiş durumda.

34.200 PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR

Düzenlemenin kapsamında yaklaşık 34.200 personel bulunuyor. Bu sayının yaklaşık %80’i kariyer meslek personeli (uzman, müfettiş, kontrolör vb.) iken, geri kalan kısım ise yine çoğunluğu bu personel arasından atanan üst kademe yöneticilerden oluşuyor.

Öngörülen mali artışlar, özel sektöre geçiş ağırlığı, işin niteliği, sorumluluğu ve hiyerarşi gibi faktörler gözetilerek değişen oranlarda hem kariyer meslek personeline hem de yöneticilerine uygulanacak.

