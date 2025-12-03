Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklisi maaşlarıyla ilgili hükümete çağrı yaptı. "Mevcut ekonomik şartlarda kamu çalışanlarının bugünkü maaşlarla ayakta kalabilmesi mümkün değildir." diyen Kahveci, seyyanen zam ve refah artışı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemeler yapılmasını talep etti. Kahveci, konfederasyonun internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladığını anımsattı.

"KAMU ÇALIŞANLARININ ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık süreçte enflasyonun yüzde 11,21 düzeyine çıktığını, temmuz ayında memur ve emeklilere verilen yüzde 5'lik maaş artışının bu süreçte tamamen yok olduğunu belirten Kahveci, kamu çalışanlarının alım gücünün 3 ayda 6,2 puan gerilediğini ifade etti.

Enflasyon hedeflerinin sürekli boşa düştüğünü, maaşların ise reel olarak gerilediğini savunan Kahveci, bu noktada artık hedeflerin değil, sahadaki hakikatlerin referans alınması gerektiğini kaydetti.

Hükümete çağrı yaptılar! Memurlar için refah payı ve seyyanen zam talebi

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Refah payı talebimizin bir ayrıcalık değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğu açıkça anlaşılmıştır. Enflasyon farkı da ortaya çıktığı anda hiçbir gecikmeye mahal bırakılmaksızın maaşlara yansıtılmalıdır. Seyyanen zam uygulamasıyla kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizlikleri giderilmeli, aynı görevi yapan çalışanlar arasında statü kaynaklı uçurumların büyümesine izin verilmemelidir. Mevcut ekonomik şartlarda kamu çalışanlarının bugünkü maaşlarla ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde mutlaka memur ve emeklilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemelere yer verilmelidir."

