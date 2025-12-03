Pencereden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, tüm dikkatler sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrildi. Gülter’in sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşım gündem oldu.

Güllü’nün ölümünün ardından gündeme gelen ve annesinin ölmesini istediğini ima eden mesajları nedeniyle dikkatleri üzerine çeken kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa verdiği ifadede söz konusu mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmişti.

"Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde (menfaatler…). Devran dönerse 'Bizi yönlendirdi' derlerse, al sana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi… Demedi deme. Başkent Hukuk Bürosu bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; 'Davalarınıza bedava bakacak' diyorsun. Saadete gel: Sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybede?… Yakında vizyonda."

Soruşturma devam ederken Gülter’in Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşım merak uyandırdı. Kime yönelik olduğu anlaşılmayan mesajda, ilginç ifadeler yer aldı. Gülter’in paylaşımındaki şu sözler dikkat çekti:

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, madde kullanımı iddialarına ilişkin olarak kendi istekleriyle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek saç ve kan örneği verdi.

Öte yandan Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken eski eşi Gürol Gülter ilk kez konuşmuştu. Gülter, hala şokta olduğunu söyleyip "Toz konduramıyorum. Tuğyan akılsız değil, her şey dilindedir. Annesiyle ilgili bana da dediği şeyler olmuştur" demişti.

Olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen baba Gülder “Bu filmin sonunu ben de merak ediyorum. Benim de kafam karmakarışık ama hiçbir şeye toz konduramıyorum. Her şey iç içe geçmiş. Şoktayım. Bir yandan ateş olmayan yerden duman çıkmaz, diğer yandan ‘Ne alaka?’ durumundayım” ifadelerini kullanmıştı.