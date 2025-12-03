Antalya'nın Manavgat ilçesinde baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan ve tutuklanan Manavgat eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, hakim karşısına çıktı. Tüter "Günah keçisi ilan edildim, bana kumpas kuruldu" sözleriyle kendini savundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Manavgat esl, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Manavgat Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Tüter, basına yansıyan görüntüler nedeniyle "günah keçisi ilan edildiğini" söyledi.

"KUTUNUN İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Mahkeme başkanının tapelerde geçen "komisyondan" bahsettiğini ve olay anındaki görüntülerde 'Tamam, ne kadar var içinde?', 'Kimseye bir şey deme' sözlerini hatırlatması üzerine Tüter, "'Kimseye bir şey deme' sözüm otelimizin tadilata girecek olmasıyla ilgiliydi. Kutunun içinde ne olduğunu bilmiyordum, o yüzden sordum. Çantayı verdikten sonra kumpas olduğunu düşünüp kapının arkasına koydum. Cengiz'in arkasından gittim ama bulamadım, hemen ardından polis geldi" dedi.

Manavgat eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter

CEVAP VERMEKTE ZORLANDI

Dava kapsamında sanık olan Belediye Meclis Üyesi S.Ö.Ö. ile ilgili sorular üzerine Tüter, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile bir görüşmesini anlatarak, "Koridorda karşılaştığımızda başkan, 'Otelinde kaçak odalar varmış, Ali G.'nin parasını ödeyecek' dedi." ifadelerini kullandı. Manavgat'ta başka bir otelde kaçak odalar olduğunu söylemesi ve bu konuda sanık Hüseyin C.G.'nin aradığını belirtmesi üzerine mahkeme başkanı, "Hüseyin C.G. sanayide esnaf, neden ona bilgi veriyorsun?" diye sordu. Soruya cevap vermekte zorlanan Tüter'i mahkeme başkanının "Sağa sola bakma, bize bakarak cevap ver" şeklinde uyarması ise dikkatlerden kaçmadı.

"ZABITA AMİRİ YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Side'deki eğlence mekanlarına jandarma tarafından tutanak tutulması öncesi sosyal medya üzerinden işletmecilerle iletişime geçtiği iddialarına ilişkin Tüter, bunu Side zabıta amirinin yönlendirmesiyle yaptığını öne sürdü. Tüter, belediyeye ait araçta bulunan viskilerle ilgili ise mekan sahiplerinin o sırada düğün yapan ve "gariban" olarak nitelediği şoföre hediye olarak gönderdiğini iddia etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası