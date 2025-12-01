İhlas Haber Ajansı
Milli yıldız Melissa Vargas, Malatya'da girdiği ehliyet sınavını geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, fahri memleketi Malatya'da girdiği uygulamalı ehliyet sınavını başarıyla geçerek sürücü belgesi almaya hak kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Malatyalı fahri hemşerisi Melissa Vargas, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına Malatya'da girdi.
Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 35 dakika süren uygulamalı sınavda başarılı olan milli voleybolcu ehliyet almaya hak kazandı.
Sınavın ardından kısa bir açıklama yapan milli yıldız Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vargas, işlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetini teslim aldı.
