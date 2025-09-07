Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas ve Eda Erdem'e büyük onur

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya karar setinde 3-2 yenildi ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

VARGAS VE EDA'YA BÜYÜK ONUR

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem ve turnuvanın en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas, Dünya Şampiyonası'nın 'Rüya Takımı'na seçildi.

TURNUVANIN EN SKORER OYUNCUSU

Kaptan Eda Erdem, şampiyonanın en iyi orta oyuncusu seçildi. Harika bir performans sergileyen ve en çok sayı kaydeden oyuncu olan Melissa Vargas ise en iyi pasör çaprazı seçildi. Vargas, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nı 'En çok sayı kaydeden oyuncu' olarak bitirdi.