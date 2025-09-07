6'da 6 ile çeyrek finale gelmiştik! 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu
2025 Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya çeyrek finale yükseldi.
RAKİP POLONYA
Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.
KRİTİK MAÇ SALI GÜNÜ
Türkiye-Polonya mücadelesi, 9 Eylül Salı günü oynanacak.
