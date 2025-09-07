Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 6'da 6 ile çeyrek finale gelmiştik! 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu

6'da 6 ile çeyrek finale gelmiştik! 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
6&#039;da 6 ile çeyrek finale gelmiştik! 12 Dev Adam&#039;ın rakibi Polonya oldu
Türkiye, Basketbol, Avrupa Şampiyonası, A Milli Erkek Basketbol, Polonya, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

2025 Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya çeyrek finale yükseldi.

RAKİP POLONYA

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.

KRİTİK MAÇ SALI GÜNÜ

Türkiye-Polonya mücadelesi, 9 Eylül Salı günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

BELTAŞ başkanı yolsuzluğu itiraf etti! "Bütün talimatları Akpolat verdi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Victor Osimhen'den kötü haber geldi! O maçta forma giyemeyecek - SporVictor Osimhen'den kötü haber geldiVolkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik notu dikkat çekti - SporVolkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik not dikkat çektiFenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok! Bir anda kendini yere bıraktı - SporFenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok!Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor - SporTarihî Yarımada’da heyecan dolu yarışBir dönem Süper Lig'i sallıyorlardı! Erdoğan'a mektup yazdılar, kasaba bile 8 milyon TL borçları var - SporErdoğan'a mektup yazdılar! Kasaba bile borç varTürkiye - İspanya maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Kadroda sürpriz - Sporİşte Türkiye - İspanya maçının muhtemel 11'leri: Sürpriz
Sonraki Haber Yükleniyor...