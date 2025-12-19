HABER MERKEZİ
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem! Muğla'da da hissedildi
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildiğini bildirdi.
Son dakika depreme ilişkin açıklama yapan AFAD, depremin Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildiğini belirtti.
AFAD verilerine göre deprem saat 23:10'da yaşandı.
Sarsıntının yerin yaklaşık 6.98 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi.
