Kahramanmaraş'ta meydan gelen, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerine dikkat çekti. Görür, depremin yaşandığı bölgenin 6 Şubat'ta kırılmayan bölgeler olduğunun altını çizdi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür

Depremin 10,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 4.2'lik depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"6 ŞUBAT'TA KIRILMAYAN YERLER"

Depremin yaşandığı noktanın 6 Şubat depremleri ile bağlantısına vurgu yapan Görür "Arkadaşlar, Karaömer- Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında" sözlerini kullandı.

