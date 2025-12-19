Kahramanmaraş son dakika depremle sallandı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş merkezinin haricinde diğer ilçelerde de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre korkutan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 10,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLÇELER SALLANDI

Göksun ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğündeki korkutan deprem, Kahramanmaraş merkezin yanı sıra diğer ilçelerde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak kayıtlara geçti.

