Son dakika... Hatay'da gece yarısı deprem oldu. Hassa merkezli sarsıntı birçok yerde hissedildi, AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok kayıp veren illerin başında yer alan Hatay'da son günlerde meydana gelen sarsıntılar yürekleri yeniden ağza getiriyor. Bölge halkı gece yarısı meydana gelen depremle aynı korkuyu yaşadı, işte ilk veriler...

HATAY'DA DEPREM OLDU

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Hatay’ın Hassa ilçesinde saat 04.15’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. İnsanlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

SINDIRGI SALLANIYOR

Öte yandan sismik hareketliliğin aylardır sürdüğü Balıkesir Sındırgı'da artçılar devam etti. Saat 03:00 sularında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

