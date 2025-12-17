Hatay'da depremzede adamın ve eşinin yaşadığı konteyner yuva yanarak kullanılmaz hale geldi. Sağlık ocağına gittikleri esnada konteyner yuvaları yanan aile, yeni bir konteynere yerleştirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte, elektrik sigortasından kaynaklı yangın çıktı.

Depremzede olan 67 yaşındaki Ali Aksoy ve eşi, kan vermek için sağlık ocağına gittiği esnada kaldıkları konteyner yandı. Konteynerin yandığını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT YENİ BİR KONTEYNERE YERLEŞTİRİLDİ

Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında yaşlı çiftin eşyaları küle döndü. Ali Aksoy ve eşi Hatay Valiliği'nin talimatları doğrultusunda yeni bir konteynere yerleştirildi.

"SAĞLIK OCAĞINDAN GELDİĞİMİZDE DÜNYA YANMIŞTI"

Sağlık ocağına gittikleri esnada kaldıkları konteynerde yangın çıktığını öğrendiklerini ifade eden Ali Aksoy, "Sağlık ocağına kan vermek için eşimle birlikte gittim. Komşularımız yangını görüp bize haber ettiler. Önceden sigortadan küçük bir yangın çıktı ama tamir ettik. Bir daha olmaz diye düşündük. Sağlık ocağından geldiğimizde dünya yanmıştı. Buzdolabı, 2 mikser, elektrik süpürgesi, yastık, yorgan ve giyeceklerimiz hepsi yandı. Ben ve eşim burada kalıyorduk. Ne giyeceğimiz ne de yiyeceğimiz bir şey kalmadı. AFAD başka konteyner verdi, orada yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

