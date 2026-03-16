Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 Mart 2026 Cuma günü vefatının ardından bugün cenazesi toprağa verilecek. Bu kapsamda İlber Ortaylı'nın cenaze töreni programı, saati ve defnedileceği yer kamuoyu tarafından araştırılıyor. Ailesi tarafından yapılan açıklamada "İlber Ortaylı'nın cenazesi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek" belli oldu.

Akademik çalışmaları, kitapları ve tarihçiliğiyle geniş kitleler tarafından tanınan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni programı netleşti. Ortaylı için İstanbul’da anma töreni düzenlenecek ve ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlanacak.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtilen Ortaylı’nın vefat haberi ailesi, arkadaşları ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu.

Ailesi tarafından yayımlanan cenaze duyurusuna göre Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul’da anma ve cenaze töreni düzenlenecek. İlk olarak saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Anma programının ardından cenaze töreni Fatih Camii’nde gerçekleştirilecek. Aynı gün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla birlikte usta tarihçi son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze duyurusunda ayrıca çiçek gönderilmemesi yönünde bir ricada bulunuldu. Bunun yerine isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapabileceği belirtildi.

İLBER ORTAYLI NEREYE DEFNEDİLECEK?

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze namazının ardından İstanbul’un tarihi noktalarından biri olan Fatih Camii Haziresi’ne defnedileceği açıklandı. Fatih Camii Haziresi, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli devlet adamları, alimleri ve ilim insanlarının kabirlerinin bulunduğu tarihi bir alan olarak biliniyor.

Galatasaray Üniversitesi’nde yapılacak anma töreninin ardından Fatih Camii’nde gerçekleştirilecek cenaze namazı ile birlikte Ortaylı’nın naaşı sevenlerinin duaları eşliğinde defnedilecek. Törene akademisyenler, öğrenciler, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

