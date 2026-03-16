Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Fatih’te bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün düzenlenecek cenaze töreni kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih’te bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Trafiğe kapatılacak yollar arasında İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak yer alıyor. Kapanış saatleri sabah 09.00’dan cenaze programının sona ermesine kadar devam edecek.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Sürücülere alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi kullanmaları tavsiye edildi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Usta tarihçi için 16 Mart (bugün) saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.

