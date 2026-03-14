İlber Ortaylı’nın ailesinden çağrı! Cenaze töreni öncesi tek bir ricaları var
Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı için 16 Mart Pazartesi günü cenaze töreni düzenleneceği öğrenilirken ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesini istedi. Bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılması çağrısında bulundu.
- Prof. Dr. İlber Ortaylı, diyabet ve böbrek rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.
- Vefatının ardından eşi Ayşe Özdolay ve kızı Tuna Ortaylı Kazıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde bir anma töreni düzenlenecek.
- Ortaylı'nın cenazesi, hocası Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kabrinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.
- Ailesi, cenazeye çiçek göndermek yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasını rica etti.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastanede hayatını kaybetti. Daha önce ailesi tarafından yapılan açıklamada Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda, alanında uzman bir ekip tarafından takip edildiği ve sevenlerinden dua beklendiği ifade edilmişti.
DİYABET VE BÖBREK RAHATSIZLIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Ocak ayında prostat ameliyatı geçiren Ortaylı’nın daha sonra bu rahatsızlığa bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı’nın bağışıklık sistemiyle ilgili de tedavi gördüğü belirtildi. Sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ESKİ EŞİ: GAYRET ETTİ VE ENERJİK KALDI
Ortaylı’nın vefatının ardından eski eşi Ayşe Özdolay ile kızı Tuna Ortaylı Kazıcı hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayşe Özdolay, Ortaylı’nın sağlık sorunlarına rağmen aktif yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirterek, “Sağlık sorunları giderek artıyordu ancak bunu kimseye hissettirmemeye çalıştı. Bu süreçte Koç Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan tüm doktor ve sağlık çalışanlarından büyük destek gördük. Kendisine hem tıbbi hem insani açıdan en iyi bakım sağlandı. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
KIZI: YAŞAMINI ÇOK SEVEREK SÜRDÜRDÜ
Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı ise babasının hayatı dolu dolu yaşadığını belirterek, “Babam yaşamını çok severek sürdürdü. Umarım hayatı boyunca birçok insanın hayatına dokunabilmiştir” ifadelerini kullandı.
İLBER ORTAYLI’NIN CENAZE PROGRAMI
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenecek. Saat 11.00’de yapılacak anma törenine akademisyenler, öğrenciler ve sevenlerinin katılması bekleniyor.
Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne getirilecek.
HOCASININ YANINA DEFNEDİLECEK
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın naaşı, “Tarihçilerin Kutbu” olarak anılan ve hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın kabrinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.
2016 yılında hayatını kaybeden ve “hocaların hocası” olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık da aynı hazireye defnedilmişti.
AİLESİNDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI
Aile tarafından yayımlanan taziye mesajında cenazeye çiçek gönderilmemesi istendi. Açıklamada, çiçek göndermek isteyenlerin bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmasının rica edildiği belirtildi.
Ailenin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: