Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı, Sözcü TV yayınında Ortaylı’nın vefatını duyururken gözyaşlarını tutamadı. Yayın sırasında konuşmakta güçlük çeken Altaylı, Ortaylı’nın hastalık süreci ve son günlerde yaşananları anlattı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın durumu kötüleşti. Ortaylı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih Altaylı hayatını kaybeden İlber Ortaylı’nın hastalığını açıkladı! “Hiç kendine bakmıyordu”

“YÜKSEK ŞEKERİ VARDI, KENDİNE BAKMIYORDU”

Ortaylı’nın yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin sağlık durumunun son dönemde giderek kötüleştiğini belirterek, çevresindekilerin bu süreçte büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Altaylı yayında “Hayattaki en yakın olduğum insanlardan birini kaybettim. Yerine koyamayacağız insanlardan bir tanesi… Biliyordum bu seneyi zor çıkaracağını ama hep bir umut, bir umut… Son bir yıldır sıkıntılıydı sağlık durumu… Sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri vardı ve bu konuda dikkat etmiyordu kendine hiç bakmıyordu. Kendine dikkat etmediğini söylediğimiz zaman bize de kızıyordu, kimseyi de dinlemiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra aradı, bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik. Prostat ameliyatı vardı, hastaneye yattı. Ameliyatı başarılı geçti ama şekerden ve böbrek yetmezliği dolayısıyla sıkıntıları vardı. Çıktı hastaneden, birkaç gün sonra tekrar hastaneye yattı. Bir aydır hastanedeydi” ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Yaklaşık bir aydır hastanede olan Ortaylı’yı son ziyaretini geçen hafta yaptığı belirten Altaylı, “Pazar ve pazartesi günleri ziyaretine gittim, epey konuştuk, dedikodu yaptık, çok da iyi gördüm kendisini. Çok sevinmiştik. Ertesi gün benim ameliyatım vardı, birkaç gün gidemedim” dedi. Ameliyat sonrası hastaneye gittiğinde ise dostunun durumunun daha da ağırlaştığını aktardı.

Altaylı, Ortaylı’nın kısa sürede yoğun bakıma alındığını ve burada sağlık durumunun giderek kötüye gittiğini söyledi. Doktorların yoğun çabasına rağmen tablo stabil hale gelmedi.

İlber Ortaylı'nın vefatından önce çekilen son fotoğrafı sosyal medyada hesabında paylaşılmıştı.

“GÖZLERİNİ AÇAR GİBİ OLMUŞTU”

Son günlerde kısa süreli bir umut ışığı doğduğunu da aktaran Altaylı, “Evvelsi gün umut verici bir gelişme oldu, gözlerini açar gibi oldu. Ancak daha sonra durumu kötüleşti ve ne yazık ki geri dönmedi” dedi. Altaylı, bu sözler sırasında duygusal anlar yaşadı.

İLBER ORTAYLI’NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Ocak ayında sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı, prostat rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edilmişti. Ancak bu süreçte bağışıklık sisteminin zayıfladığı öğrenildi. Diyabet hastası da olan Ortaylı’nın haftanın üç günü tedavi gördüğü belirtildi. Prostat rahatsızlığı ve diyabetin etkisiyle vücudunda ve organlarında ciddi bir yorgunluk oluştuğu ifade edildi. Bu nedenle geçtiğimiz Perşembe günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ortaylı’nın ilk etapta bilincinin açık ve durumunun nispeten iyi olduğu aktarıldı. Ancak daha sonra yoğun bakıma alınan Ortaylı’nın solunum problemi gelişmesi üzerine entübe edildiği öğrenildi.

