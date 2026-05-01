Expanscience'ın 'Etki Buluşmaları' başladı: Eczacılar İstanbul’da buluştu
Mustela, Lierac ve Phyto gibi global markaları bünyesinde barındıran Expanscience Laboratuvarları, “Expanscience Etki Buluşmaları” ile sektör profesyonellerini bir araya getirdi.
EKONOMİ SERVİSİ- İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen etkinlik serisinde firmanın toplumsal ve çevre odaklı politikalarına dikkati çeken Mustela Türkiye Orta Doğu ve Asya -Pasifik Ülkeleri Bölge Müdürü Fikret Baltaoğlu, “B Corp sertifikasına sahip bir marka olarak bu yaklaşımı tüm iş yapış biçimlerimizin merkezine alıyoruz. B-Corp sertifikasına sahip olmanın bu dönüşümün önemli bir parçası olduğuna inanıyor; eczacıların aileler için güvenilir bir rehber olarak kritik bir rol üstlendiğini düşünüyoruz” dedi.
Etkinliğin en dikkati çeken isimlerinden biri de oyuncu ve sosyal girişimci Mert Fırat oldu. Sürdürülebilirlik odağında ve B Corp yaklaşımını benimseyen bir markayla aynı zeminde buluşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Fırat, “Eşit ebeveynlik yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal dönüşümün anahtarıdır” dedi.
AÇEV Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz ise etkinlikte bakım emeği ve babalığın dönüşümü üzerine çarpıcı deneyimler paylaştı. Deniz, bakım emeğinin aile içinde adil paylaşılmasının, daha dengeli ve kapsayıcı bir toplumun temel taşı olduğunu belirterek, bu alandaki farkındalık çalışmalarının artması gerektiğini söyledi.