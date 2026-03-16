Trump, dünyanın konuştuğu görüntüleri yalanladı! 'Gerçek değil'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) 'asla saldırmadığını' söyledi. Trump, paylaşılan görüntülerin de gerçek olmadığını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatilinden başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.
GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI
ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar." diye konuştu. İran'ın bu konudaki iddialarını yalanlayan Trump, "O gemiye asla saldırılmadı, gemi hiçbir şekilde yanmadı." derken, paylaşılan görüntülerin ise gerçek olmadığını iddia etti.
Trump, ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğu haberlerini bir defa daha yalanlarken, bu uçaklardan 4'ünün en ufak bir hasar bile almadığını, sadece birinde hafif bir hasar oluştuğunu belirtti.
İRAN, ABRAHAM LINCOLN'ÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU
İran medyası, cumartesi günü yayınladığı haberlerde USS Abraham Lincoln'ün (CVN-72) İran silahlı kuvvetleri tarafından "etkisiz hale getirildiğini" savunmuştu.
"32 BİN PROTESTOCUYU ÖLDÜRDÜLER"
ABD Başkanı Trump, İran rejiminin ülke yönetimini protesto için sokaklara çıkan 32 bin göstericiyi öldürdüğünü de iddia etti. "Bir hafta önce, hatta iki hafta önce, en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Biz bu sayının gerçekte çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." diyen Trump, 250 bin kişinin katıldığı gösterilen rejim destekçisi gösterinin videolarının ise yapay zeka teknolojisi ile üretildiğini öne sürdü.
Saldırıların ne zaman biteceğiyle ilgili inisiyatifin ABD tarafında olduğunu ifade eden Trump, İran tarafının bir anlaşma yapmayı "canıgönülden" istediğini ama kendisinin henüz bir anlaşma yapıp yapmama konusunda kararsız olduğunu dile getirdi. Trump, "Savaşın sonuna yaklaşmışken, düşman tarafın askeri gücü büyük ölçüde zayıflatılmışken diğer ülkelerin devreye girmesinin yerinde bir adım olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
İLKOKULA SALDIRI SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ
ABD Başkanı, İran'da bir ilkokula yapılan ve çoğu çocuk olan 185 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ABD tarafından yapılıp yapılmadığı ile ilgili soruya, "Bilmiyorum, onun soruşturması devam ediyor." demekle yetindi.