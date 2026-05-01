Hastaneyi mesken tutmuşlar! Bir senede 300 kere doktora giden var
İstanbul İl Sağlık Müdürü A. Emre Güner: Pazara giderken acile uğrayan, yılda 300 kez muayene olan var. Hastaneyi sosyalleşme alanı olarak kullanıyorlar.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentteki muayene sayılarından devam eden sağlık yatırımlarına kadar birçok konuda bilgi verdi.
İstanbul’un devasa bir sağlık sistemine sahip olduğunu vurgulayan Güner, şehrin 53 devlet ve 130’u aşkın özel hastaneyle kesintisiz hizmet sunduğunu belirtti.
"SOSYALLEŞME ARACI OLARAK KULLANIYORLAR"
2025 verilerine göre kişi başı yıllık 12 muayene rakamının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyleyen Güner “Sağlık hizmetine erişimde sorun yok ancak “doğru yere başvuru” konusunda sıkıntı yaşanıyor. Vatandaşımız yoldan geçerken veya pazara inmişken acile uğramak yerine, evine 7 dakika mesafedeki aile hekimine başvurarak problemlerinin çoğunu çözebilir. Kocamustafapaşa’da bir teyzemiz bir senede 300 kere doktora gitmiş. Sebebini sorduğumda ‘Alışkanlığım böyle’ dedi. Sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.
MHRS üzerinden göz, cildiye ve kardiyoloji dışındaki bütün branşlara aynı güne randevu verilebildiğini aktaran Güner “17.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veren akşam polikliniklerinde de Ekim 2025’den bu yana bir milyondan fazla muayene yaptık” dedi.