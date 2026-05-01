Emekliye SMS tuzağı kuran çeteler “Bayram ikramiyeniz yattı” mesajı ile sahte site linki gönderip, tıklayanların hesabını boşaltıyor.

Bayram ikramiyeleri, yıllardır sadece emeklinin değil, ne yazık ki siber dolandırıcıların da en büyük beklentisi hâline gelmiş durumda. 2026 yılı ödeme takviminin netleşmesiyle şebekeler, “ikramiye farkı” yalanıyla oltalama saldırılarına hız verdi.

Sistem, emekliye gönderilen “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.

UZMANLAR UYARDI: OTOMATİK YATAR...

Siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor. Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.

