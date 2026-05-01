O linke tıklayanın maaşı uçuyor! Dolandırıcılar emekli ikramiyesine göz dikti
Emekliye SMS tuzağı kuran çeteler “Bayram ikramiyeniz yattı” mesajı ile sahte site linki gönderip, tıklayanların hesabını boşaltıyor.
- Dolandırıcılar, emeklilere “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” şeklinde mesajlar göndermektedir.
- Bu sahte linkler aracılığıyla vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınmakta, hesaplarındaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer edilmektedir.
- Hatta emekliler adına ihtiyaç kredisi çekildiği de görülmektedir.
- Siber güvenlik uzmanları, devlet kurumlarının SMS ile link göndererek şifre istemediğini ve ikramiyelerin başvuru gerekmeksizin otomatik yattığını belirtmektedir.
- Uzmanlar, şüpheli linklere tıklamanın büyük risk taşıdığını, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda görevli olduğunu söyleyenlere şifre verilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Bayram ikramiyeleri, yıllardır sadece emeklinin değil, ne yazık ki siber dolandırıcıların da en büyük beklentisi hâline gelmiş durumda. 2026 yılı ödeme takviminin netleşmesiyle şebekeler, “ikramiye farkı” yalanıyla oltalama saldırılarına hız verdi.
Dolandırıcıların yeni oyunu altında yarı fiyat tuzağı!
Sistem, emekliye gönderilen “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.
Telefon dolandırıcılığında emsal karar! IBAN sahibine hapis ve rekor para cezası
UZMANLAR UYARDI: OTOMATİK YATAR...
Siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor. Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.