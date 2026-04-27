Son dönemde sosyal medyada sık sık ‘mağazadan yarı fiyatına altın’ reklamlarıyla karşılaşılıyor. Kuyumcular Odası “Yarı fiyatına altın satılmaz. Ya gramı azdır ya da ayarı düşüktür” diye uyarıyor...

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), son dönemde sosyal medya platformlarında karşılaşılan ‘mağazadan yarı fiyatına altın ve mücevher’ ürünü reklamlarıyla ilgili tüketicilere uyarılarda bulundu.

Dolandırıcıların yeni oyunu altında yarı fiyat tuzağı!

Tüketicilere ucuz olarak pazarlanan bu ürünlerde, ürünün gramajı, altın ayarı, işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği ve karat değeri gibi kritik bilgilerin eksik yer aldığına, bulunmadığına veya aynı görünen iki ürün arasında ciddi değer farkı olabileceğine işaret eden İKO, gerçek ve değerli mücevher ürünlerinde, sertifika, garanti, kayıt belgelerinin önemine dikkati çekti.

TÜKETİCİYİ AÇIKÇA YANILTIYORLAR

İKO Başkanı Mustafa Atayık “Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir” dedi.

GERÇEKLE ALAKASI YOK

Altın ve değerli taşların fiyatlarının uluslararası piyasalarda arz ve talep dengesi çerçevesinde oluştuğunu ve bu fiyatların tüm sektör tarafından anlık ve şeffaf şekilde takip edildiğini belirten Atayık, bu nedenle sosyal medyada iddia edildiği gibi yüzde 50 seviyelerinde fahiş kar marjları uygulanmasının ya da aynı oranda indirim yapılmasının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası