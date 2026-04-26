İran ile ABD arasındaki müzakerelerin belirsizliği sürerken iki ülkeden karşılıklı 'kırmızı çizgi' açıklamaları gelmeye devam ediyor. Tahran yönetimi, dünya ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın artık hiçbir zaman önceki haline dönmeyeceğini belirtti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin, ‍"Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yönde." ifadesini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Nikzad, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hiçbir zaman eskiye dönmeyecek!" İran, Hamaney'in talimatı ile Hürmüz Boğazı defterini kapattı

TALİMAT HAMANEY'DEN

Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini ancak bunu dile getirmekten korktuklarını belirterek, "Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir." dedi.

"URANYUM TAHRAN'IN ELİNDE KALACAK" MESAJI

Ülkesinin zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyeceğini vurgulayan Nikzad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Nikzad son olarak, eğer Hürmüz ile Babülmendep Boğazı’nda etkili olmaları halinde dünya ekonomisin yüzde 25 oranında etkileneceğini ve bunu da son savaşta anladıklarını dile getirdi.

