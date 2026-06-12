ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden istifa eden Tulsi Gabbard, ABD'nin 30'dan fazla ülkede 120'den fazla biyoloji laboratuvarını finanse ettiğini ve bu programın uzun süredir 'örtbas edildiğini' iddia etti. Gabbard, bazı laboratuvarlarda tehlikeli patojenler ve 'fonksiyon kazanımı' araştırmaları yapıldığını öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (ODNI) Tulsi Gabbard, görevinden ayrılacağını açıkladığı süreçte, ABD’nin küresel biyoloji laboratuvarı ağına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ODNI’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada Gabbard, ABD hükümetinin 30’dan fazla ülkede 120’den fazla biyoloji laboratuvarını uzun süredir finanse ettiğini belirtti.

"TEHLİKELİ VE SON DERECE BULAŞICI..."

Gabbard, bu laboratuvarlara ilişkin bilgi, konum ve finansman detaylarının “bilinçli şekilde örtbas edildiğini” öne sürerek, kamuoyuna yanlış bilgi verildiğini iddia etti. Açıklamasında, “ABD hükümetince finanse edilen bu biyoloji laboratuvarlarının birçoğu şu anda veya daha önce tehlikeli ve son derece bulaşıcı patojenler kullanarak araştırmalar yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Gabbard ayrıca bazı çalışmalarda “fonksiyon kazanımı” (gain-of-function) araştırmalarının da yer aldığını, bu faaliyetlerin ise yeterli denetim olmadan yürütüldüğünü savundu.

ODNI’nin açıklamasında, söz konusu laboratuvarların bazı ülkelerdeki güvenlik riskleri nedeniyle daha önce de istihbarat raporlarında yer aldığı hatırlatıldı.

AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Gabbard’ın açıklamaları, ABD istihbarat teşkilatının (CIA, FBI dahil 18 kurum) koordinasyonundan sorumlu ODNI görevinden ayrılma süreci ve Trump’ın yeni atama kararıyla aynı dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gabbard’ın yerine Jay Clayton’un aday gösterildiğini duyurmuş ve Senato’ya onay çağrısında bulunmuştu.

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