İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki tansiyonu düşürmek ve ABD ile yaşanan gerilime diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla yürüttüğü kritik turun ikinci ayağında yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.

Umman’daki temaslarını tamamlayarak ayağının tozuyla Pakistan’a dönen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabuluculuk sürecinin en önemli duraklarından birinde bulunuyor.

ARABULUCULUK MASASINDA KRİTİK ŞARTLAR

İran basınından edinilen bilgilere göre Arakçi, İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri şu şekilde:

Yürütülen arabuluculuk sürecinin seyri ve diplomatik çözüm arayışları.

Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gerekli zeminlerin oluşturulması.

Tahran yönetiminin müzakere masasına oturmak için sunduğu görüş ve şartların detaylandırılması.

UMMAN, PAKİSTAN VE SIRADAKİ DURAK MOSKOVA

Arakçi’nin turu oldukça yoğun bir mekik diplomasisine sahne oluyor. İlk olarak İslamabad'dan başlayan tur, Umman’ın başkenti Maskat’ta devam etmişti. Maskat’ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşen Arakçi, bölgesel istikrar ve ABD ile krizin aşılması noktasında nabız yoklamıştı.

İslamabad'daki bu ikinci turun ardından Arakçi’nin bir sonraki durağı Moskova olacak. Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak görüşmelerde, hem bölgesel gelişmelerin hem de ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" çerçevesinde ele alınması bekleniyor.

"HİÇBİR KOŞULDA HÜRMÜZ BOĞAZI’NI ÖNCEKİ HALİNE DÖNDÜRMEYECEĞİZ"

Müzakerelere ilişkin görüş bildiren İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad da katıldığı bir televizyon programında, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini ancak bunu dile getirmekten korktuklarından bahsederek, "Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir." şeklinde yorum yaptı.

Ülkesinin zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyeceğini vurgulayan Nikzad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Nikzad son olarak, eğer Hürmüz ile Babülmendep Boğazı’nda etkili olmaları halinde dünya ekonomisin yüzde 25 oranında etkileneceğini ve bunu da son savaşta anladıklarını dile getirdi.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİNDE NELER OLDU?

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış ancak yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 25 Nisan'da, İran’la müzakere sürecine devam etmek üzere Pakistan'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal etmişti.

