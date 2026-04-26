Suriyeli girişimci yaptı: Bayraktar SİHA'nın mermerden maketi
Suriye’nin El-Bab bölgesinden Türkiye’ye sığınarak Şanlıurfa’da mermercilik yapan Muhammed El Zuri, üç ay süren el emeği çalışmayla mermerden dev bir Bayraktar SİHA maketi hazırladı.
- Muhammed El Zuri, mermerden dev bir Bayraktar SİHA maketi yaptı.
- El Zuri, Bayraktar İHA-SİHA'ları 'günümüzün ebabil kuşları' olarak nitelendirdi.
- Eserini, Türk milletinin misafirperverliğine şükran gayesiyle yaptığını belirtti.
- Maket, Şanlıurfa'daki firmasına ait ocaklardan çıkan özel mermerle yapıldı.
- El Zuri, eserin üç aylık çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.
- En büyük arzusunun eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek olduğunu dile getirdi.
- Maket, İzmir'de bir fuarda sergilendi ve Teknofest'lerde de sergilenmesinden mutluluk duyacağını belirtti.
YILMAZ BİLGEN- Savaş döneminde Suriye’den Türkiye’ye sığınan ve Şanlıurfa’da mermercilik yapan Halep El-Bab doğumlu Muhammed El Zuri, aylar süren çalışma ile mermerden dev bir Bayraktar SİHA maketi yaptı.
Bayraktar İHA-SİHA’ların kendisi için çok özel öneminin olduğunu belirten El Zuri, bu araçlar için “günümüzün ebabil kuşları’ benzetmesini yaptı.
GÖKBEY sahnede! Komandolar ilki yaşadı
Eserini, Türk milletinin kendilerine gösterdiği misafirperverliğe şükran gayesiyle yaptığını belirten El Zuri “Şanlıurfa’da firmamıza ait ocaklardan çıkan özel mermerle üretildi. Yıllardır her türlü doğal taş üzerinde çalışma ve işlemeler yapıyorum. Tamamen el emeğiyle yapılan maketimiz üç aylık çalışmanın ürünü.
Suriye ve Irak hattında Türkiye’nin sessiz stratejisi
En büyük arzum, MCS SANCAR firmamız adına bu eseri, Türk savunma sanayisinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek. İnşallah kabul eder” dedi.
Maketi İzmir’de düzenlenen sektörel bir fuarda sergileyen El Zuri, eserinin Teknofest’lerde sergilenmesinden de büyük mutluluk duyacağını söyledi.