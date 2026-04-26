YILMAZ BİLGEN- Savaş döneminde Suriye’den Türkiye’ye sığınan ve Şanlıurfa’da mermercilik yapan Halep El-Bab doğumlu Muhammed El Zuri, aylar süren çalışma ile mermerden dev bir Bayraktar SİHA maketi yaptı.

Bayraktar İHA-SİHA’ların kendisi için çok özel öneminin olduğunu belirten El Zuri, bu araçlar için “günümüzün ebabil kuşları’ benzetmesini yaptı.

Eserini, Türk milletinin kendilerine gösterdiği misafirperverliğe şükran gayesiyle yaptığını belirten El Zuri “Şanlıurfa’da firmamıza ait ocaklardan çıkan özel mermerle üretildi. Yıllardır her türlü doğal taş üzerinde çalışma ve işlemeler yapıyorum. Tamamen el emeğiyle yapılan maketimiz üç aylık çalışmanın ürünü.

En büyük arzum, MCS SANCAR firmamız adına bu eseri, Türk savunma sanayisinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek. İnşallah kabul eder” dedi.

Maketi İzmir’de düzenlenen sektörel bir fuarda sergileyen El Zuri, eserinin Teknofest’lerde sergilenmesinden de büyük mutluluk duyacağını söyledi.

