Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitimde, milli helikopter T625 GÖKBEY ilk kez kullanıldı; 2 bin 555 kursiyerin katıldığı uygulama, şimdiye kadarki en geniş katılımlı helikopter eğitimi olarak kayda geçti.

Jandarma Genel Komutanlığınca, GÖKBEY helikopterinin ilk kez kullanıldığı "Helikoptere Binme ve Helikopterden İnme Eğitimi" icra edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığımızda eğitim gören 39'uncu Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu kursiyerlerinin katılımıyla 'Helikoptere Binme ve Helikopterden İnme Eğitimi' uygulamalı olarak icra edildi. Eğitimde ilk kez milli gururumuz GÖKBEY helikopterimiz kullanıldı. Ayrıca bu eğitim, 2 bin 555 kursiyer ile en yüksek katılımın sağlandığı eğitim oldu."

