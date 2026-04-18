Türkiye’nin de yer aldığı 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, Sirte’de başladı. Türk askerinin aktif rol aldığı tatbikatta, hava, kara ve deniz unsurlarının ortak senaryolarla koordinasyonu güçlendirilirken, Libya’nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı tatbikatta buluşması dikkat çekti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin katıldığı tatbikatın, askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.



Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikat; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor.



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek ve Güçlü bir Libya" hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi.

