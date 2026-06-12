“Halef Köklerin Çağrısı” dizisi 35. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finali ardından en çok konuşulan isimlerden biri Aybüke Pusat oldu. Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın sosyal medyada aldığı aksiyon soru işaretlerini attırdı. Peki, Melek öldü mü? Aybüke Pusat Halef'ten ayrıldı mı?

Halef'in sezon finaline veda sahneleri damga vurdu. Serhat ve Yıldız'ın nikâh masasına oturduğu bölümde, Melek karakterinin hayatını kaybetmesi çok konuşuldu. Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın vedasının arkasında senaryoda yapılan değişiklikler ve sosyal medyadaki bazı hayran yorumlarından duyduğu rahatsızlığın bulunduğu öne sürüldü.

Veda paylaşımı yapmayan Aybüke Pusat'ın ilk iş olarak Halef'in resmi hesabını takipten çıkması dikkat çekti.

HALEF 35. BÖLÜM ÖZETİ

Süreç ne kadar sancılı geçmiş olsa da Serhat ve Yıldız’ın evlenmelerinin önündeki engeller birer birer ortadan kalkmıştır. Çıktıkları zorlu yol onları adım adım mutlu sona taşırken, Melek ise Serhat ile Yıldız’ın bir araya gelmemesi için son kozunu oynar. Ancak yapacağı hamle, hem kendisini hem de bebeğini büyük bir tehlikenin içine sürükler. Melek de annesi Sevde gibi mağarada mı doğum yapmak zorunda kalacaktır?

Diğer taraftan, hamile karısıyla birlikte konaktan kovulan Akif’in de boş durmaya hiç niyeti yoktur. İçindeki öfkeyle hareket eden Akif, büyük düğüne gölge düşürecek bir hamlenin peşindedir. Ancak düğün günü yaşanacaklar, kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar doğuracaktır.

Kordağlı Konağı’nda ise gündem bambaşka ve sarsıcıdır. Oğlunun amansız hastalığı sonucu tamamen yıkılan Aşır, hayatının en kritik ve geri dönülemez kararının eşiğine gelmiştir: Oğlunu hayata tutunabilmesi adına Nida ile yeni bir çocuk yapma yolunu seçecek midir?

Öte yandan Ziyan, Aşır ile aralarındaki bitmek bilmeyen güç savaşında sınırları zorlayarak önce Meryem’i boşar; ardından yeni bir kadından, kendine yeni bir halef var etmek adına şaşırtan bir hamleyle harekete geçer.

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