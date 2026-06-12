Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderilen zanlıların savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifade veren 4'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda zanlıların tutuklanmasına karar verdi.

Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da maskeli 2 kişi silahla ateş açarak kaçmış, saldırıda binaya 2 kurşun isabet etmişti.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle kaçtıkları belirlenmişti.

Polis ekiplerince şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda 3 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselmişti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası