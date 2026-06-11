Küresel enerji talebinin gelecekte petrolden çok elektriğe yöneleceğini belirten İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören, “Kırgızistan’da hidroelektrik projelerimiz var. ABD ve Avrupa buraya yöneldi. Veri merkezleri de bu enerji üslerine yakın kurulacak” dedi.

Dünya ekonomilerini derinden etkileyen İran’daki savaş ve enerji arzına yönelik artan güvenlik riskleri, Washington’da düzenlenen Atlantik Konseyi Global Enerji Forumu’nda masaya yatırıldı. Dünyanın en etkili enerji buluşmalarından biri olarak kabul edilen forumda, küresel enerji dengeleri ve yeni yatırım alanları kapsamlı bir şekilde ele alındı. “Atlantic Council” bünyesinde gerçekleştirilen zirvede konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, küresel enerji talebindeki dönüşüm ve Orta Asya’nın yükselen rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ören, özellikle İhlas Holding’in Kırgızistan’daki devasa enerji yatırımlarının, geleceğe yönelik enerji stratejilerinde etkili olacağını dile getirdi.

7/24 ÜRETİME İHTİYAÇ VAR

Enerji sektöründeki büyük talebin rotasını çizen Ören “Tabii ki petrol ve gaz bir yere gitmiyor, doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi de belirli sınırlar dahilinde büyümeye devam edecek. Ancak yapay zekânın, veri merkezlerinin ve teknolojinin bu baş döndürücü ihtiyacını karşılamak için şebekenin kesintisiz, 7/24 baz yük elektrik üretimine ihtiyacı var. Bugün petrole olan talep neyse, yarın elektriğe talep de o olacaktır. Bu yöne doğru çok büyük bir eksen kayması var” ifadesini kullandı.

Atlantic Council’in yönetim kurulu üyesi olan Ören, İhlas Holding’in hidroelektrik başta olmak üzere enerji yatırımları yaptığını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: Bugün dünyada iki ana temanın konuşulduğunu duyuyoruz; İlki talep, ikincisi enerji güvenliği haritası. Bu iki paradigma şu anda ciddi bir kırılma yaşıyor. Mevcut petrol ve gaz krizinin talep boyutuna baktığımızda-Rusya-Ukrayna ile başlayan, şimdi de İran ve Hürmüz Boğazı ile devam eden süreçte tüm öngörüler arzın nasıl eski seviyelerine getirileceği ya da Katar gibi yerlerdeki tesislerde oluşan hasarlar sebebiyle arzın ne kadar gecikeceği üzerine kurulmuş durumda. Yani her şey mevcut coğrafi sınırlar ve limitler dahilindeki talebe cevap vermekle ilgili.

Ahmet Mücahid Ören, Atlantik Konseyi Global Enerji Forumu’nda konuştu: Enerjinin merkez üssü Orta Asya oluyor

İHLAS ENERJİ KÖPRÜSÜ KURUYOR

İhlas Holding’in Kırgızistan’da enerji haritasını şekillendirecek projelere imza attığına dikkat çeken Ahmet Mücahid Ören, Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir enerji köprüsü kurulacağını dile getirdi. Orta Asya’daki büyük potansiyele vurgu yapan Ören “Oluşan devasa talebin cevabı, ucuz elektriğin üretilebildiği yerlerde saklı. Yenilenebilir enerji ve hidroelektrik tam olarak bu ihtiyacın cevabıdır. Biz Orta Asya’dayız çünkü orası muazzam potansiyele sahip bir pazar. Orta Asya’da planlama aşamasında olan yaklaşık 43 gigavatlık hidroelektrik ve yenilenebilir enerji projesi var. Bizim faaliyet gösterdiğimiz Kırgızistan’da, planlanan 10 gigavatlık hidroelektrik proje bulunuyor” dedi.

BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN YATIRIMLARI ORTA ASYA’YA

Ören, “Petrol ve gaz altyapısını kolay taşıyamazsınız. Fakat yeni enerji üretim kaynaklarının devreye girme hızı göz önüne alındığında, veri merkezleri ve yapay zekâ şirketleri fabrikalarını elektriğin üretildiği yerlerin yanına kuracaklar” bilgisini paylaştı.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTALLEŞME ETKİSİ

Şebekenin yükü her 18 ayda katlanıyor

Dünyada enerji talebindeki dönüşüme dikkat çeken Ören, özellikle dijitalleşme ve yapay zekâ kaynaklı elektrik ihtiyacına işaret ederek şunları söyledi: Ancak şebeke üzerindeki yeni yük; ısınma, ulaşım ya da hava yollarından gelmeyecek. Yeni yük bizzat ‘bilişim’ dünyasından gelecek. Çünkü güç talebi her 18 ayda bir ikiye katlanıyor. Her yıl küresel şebeke üzerine, Japonya’nın yıllık toplam tüketimi kadar yeni bir yük biniyor.

Ahmet Mücahid Ören, Atlantik Konseyi Global Enerji Forumu’nda konuştu: Enerjinin merkez üssü Orta Asya oluyor

FİNANS KURULUŞLARININ TALEBİ ARTTI

Uluslararası projeler artık bu ‘koridor’da

Bölgesel enerji projelerinin önemine vurgu yapan Ören, CASA-1000 projesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: Orta Asya’da, Kırgızistan’dan başlayıp bütün Orta Koridor boyunca uzanan CASA-1000 adında çok büyük bir bölgesel elektrik şebeke projesi var. Afganistan üzerindeki iletim hattı projesinin şu ana kadar neredeyse %80’i tamamlanmış durumda. Bu hat, bölgedeki elektrik üretim projelerini destekleyecek şekilde bütün coğrafya boyunca enerji iletimi sağlayacak. Batı perspektifinden bakıldığında, Orta Asya’ya olan ilgi giderek artıyor ve bu durum doğal olarak bölgeye yönelik yatırımları tetikliyor. Ören, kalkınma finansmanı kuruluşları ve uluslararası kurumların bölgeye ilgisinin arttığını da belirterek, bu kurumların artık mesailerinin önemli bir bölümünü Orta Asya’ya ayırdığını ifade etti.

HİBE VE TEŞVİK PROGRAMI AÇIKLADILAR

ABD ve Avrupa rotayı Asya bölgesine çevirdi

Orta Asya’ya ilginin giderek arttığını belirten Ören “Süreç, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Asya ülkelerinin tüm devlet başkanlarını ağırlamasıyla başladı. Kazakistan ve Kırgızistan’daki zirveler neticesinde, ABD kurumlarının görev tanımları güncellendi ve stratejik odakları Orta Asya’ya kaydırıldı. Avrupa Komisyonu da, Orta Asya için büyük bir hibe ve teşvik programı açıkladı” dedi. bilişim şirketlerinin yatırımları orta asya’Ya Ören “Petrol ve gaz altyapısını kolay taşıyamazsınız. Fakat yeni enerji üretim kaynaklarının devreye girme hızı göz önüne alındığında, veri merkezleri ve yapay zekâ şirketleri fabrikalarını elektriğin üretildiği yerlerin yanına kuracaklar” bilgisini paylaştı.

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