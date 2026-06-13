CHP MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi. Daha önce ihraç kararı mutlak butlan nedeniyle geçersiz hale gelen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Berat Temiz ANKARA - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan yeni ihraç kararları çıktı.

TANJU ÖZCAN VE SERKAN TUNCER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Alınan kararları sosyal medya hesabından duyuran Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Genel Merkez kaynakları, belediye başkanlarının disiplin sevklerinin politik bir tavırla değil, haklarındaki iddianamelerden kaynaklı olduğunu ifade etti.

HASBİ DEDE TEKRAR İHRAÇ EDİLECEK

Mutlak butlan kararı nedeniyle alınan tüm kararların iptal edildiğini hatırlatan parti kaynakları, taciz iddiası sonrası ihraç edilen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin de ihracının iptal edildiğini, bu nedenle yeniden Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

KURULTAY TAKVİMİ İÇİN GÖREVLENDİRME YAPILACAK

Sarı "Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir" dedi. Kurmaylar, MYK üyeleri içerisinden bazı isimlerin kurultay çalışmaları için görevlendirileceğini belirtti.



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