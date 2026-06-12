CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan bir kararı duyurdu. Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de iki ismin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı "12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır: * Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. * Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası