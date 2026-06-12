CHP'de yönetim krizi sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın TBMM grup başkanvekilliği düştü, isimler ise Meclis'in sitesinden kaldırıldı.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan art arda hamleler geliyor.

Kılıçdaroğlu dün PM'yi toplarken, toplantının ardından "PM'de olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunu kararlaştırmış durumdayız" açıklaması yapıldı.

Öte yandan Özgür Özel'e yakın Parti Meclisi’ndeki 27 kişi ise istifa etti.

TBMM'DEN ÜNVANLARI KALDIRILDI

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacağı öğrenilirken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri ünvanları kaldırıldı.

CHP'de bir deprem daha! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın başkanvekilliği düştü

İHRACI İSTENEN İSİMLER

Önceki gün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti MYK'sında 9 vekilin partiden ihracı istenmişti.

Bu isimler şöyle açıklanmıştı:

- Ensar Aytekin

- Ali Mahir Başarır

- Gökhan Günaydın

- Özgür Karabat

Ali Mahir Başarır

- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Umut Akdoğan

- Veli Ağbaba

- Turan Taşkın Özer

- Burhanettin Bulut

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