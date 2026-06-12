CHP’de 9 milletvekilinin YDK’ye sevk edilmesinin ardından gözler bugün toplanacak MYK’ya çevrildi. Toplantıda yeni disiplin süreçleri ile dokunulmazlık dosyalarına ilişkin değerlendirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi, Özgür Özel ve ekibinin Genel Merkez ile tüm bağlarını kopardı. Yeni parti tartışmaları hız kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin ihraçlara hız vereceği öğrenildi.

MYK YENİDEN TOPLANIYOR

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), çarşamba gününün ardından bugün yeniden toplanıyor. Genel Merkez kurmayları, MYK'nın gündeminde grup toplantısı ve yönetimi ile yeni ihraçların olacağını söyledi. Kurmaylar, "Gruba ilişkin tasarrufumuzu bugün belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. 9 vekilin ardından başka milletvekilleri ve belediye başkanları için ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor.

İKİ AŞAMALI İHRAÇ PLANI

Genel Merkez kaynakları, ihraçlar için iki aşamalı bir yol izlediklerini söyledi. İlk etapta iddianamelerde adı geçen isimlerin "aklanıp gelmeleri" için partiden ihraç edildiğini belirten kaynaklar, ikinci adım olarak partinin kurumsal kimliğine ters davranan ve iki başlılık çıkaranların disipline gönderileceğini açıkladı. Kaynaklar, sıranın belediye başkanlarına da geleceğini söyledi.

CHP'de MYK bugün tekrar toplanıyor! İhraç sırası başkanlarda

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINA KARŞI ÇIKILMAYACAK

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik bir hamle olması halinde karşı çıkmayacağı, kendisine yakın vekillerin de dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, “Biz arkadaşlarımızın aklanmasını istiyoruz” dedi.

CHP'de MYK bugün tekrar toplanıyor! İhraç sırası başkanlarda

EN ÇOK FEZLEKE ÖZGÜR ÖZEL'İN

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, yaklaşık 70 CHP'li milletvekiline ait 329 dosya bulunuyor. Özgür Özel hakkında ise toplam 56 fezleke var.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığına, ardından Bakanlık üzerinden TBMM Başkanlığına gönderiliyor. Meclis'e gelen dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da görüşülüyor. Komisyonun değerlendirmesinden sonra dosya Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul’da yapılacak oylamada, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli sayılıyor. Meclis teamüllerine göre, olağanüstü bir gelişme yaşanmadıkça dosyalar yasama döneminin sonuna bırakılıyor.



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