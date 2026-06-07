Meclis'te kritik fezleke trafiği! Dokunulmazlıkta son söz iktidarın
Kılıçdaroğlu yönetimi, adları rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanması gerektiği görüşünde. Ancak Özgür Özel ve diğer CHP’lilerin dosyaları için son kararı AK Parti verecek.
- Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 'arınma' stratejisi kapsamında rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan milletvekillerinin hem ihraç edilmesini hem de dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmasını istiyor.
- CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer bazı milletvekilleri hakkında hazırlanan 'rüşvet ve yolsuzluk' fezlekelerinin sayısı 60'a yaklaşıyor.
- Özel ve diğer CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, TBMM'de iktidarın kararına bağlı olarak gerçekleşecek.
- Dokunulmazlıkların kaldırılması için Karma Komisyon'da karar alınıp ardından Genel Kurul'da salt çoğunlukla oylanması gerekiyor.
- Bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığında, yalnızca o suçlama hakkında yargılama yapılabiliyor ve ceza kesinleşince milletvekilliği düşüyor.
Haber Merkezi ANKARA - CHP’de yaşanan yönetim krizi devam ederken, rüşvet ve yolsuzlukları içeren dokunulmazlık dosyalarının akıbetinin ne olacağı tartışılıyor. Mahkeme kararı ile genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, ‘arınma’ stratejisi doğrultusunda adları rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan milletvekillerinin hem ihraç edilmesi hem de dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanması gerektiği görüşünde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile diğer bazı milletvekilleri hakkında ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddiasıyla hazırlanan fezlekeler ile diğer bazı dosyaların sayısı 60’a yaklaştı. Son olarak Özel’in yanısıra Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Antalya Milletvekilleri Mustafa Erdem ve Cavit Arı’nın, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım’ın itirafları doğrultusunda hazırlanan fezlekeleri Ankara’ya gönderilmişti.
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İKTİDARIN KARARINA BAĞLI
Söz konusu suçlamalarla ilgili yargılamaların yapılması için TBMM’de dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor. Bugüne kadarki uygulamalarda bu dosyalar genellikle gündeme alınmıyor ve dönem sonuna bırakılıyor. Özel ve diğer CHP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması bir anlamda iktidarın vereceği karara bağlı. Bu konuda, AK Parti’de henüz ortaya çıkmış bir karar yok ve mevcut teamüllerin devam etmesine yönelik görüşler ağırlıkta. Ancak, önümüzdeki süreçte hem AK Parti hem de MHP’de yapılacak değerlendirmelerden sonra bu görüşlerin değişme ihtimali var.
SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ
Eğer, dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir irade ortaya çıkarsa, TBMM’de önce Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’un toplanıp karar alması gerekiyor. Sonraki aşamada ise Genel Kurul’da yapılacak oylama ile dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması için salt çoğunluk yeterli. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı hangi dosya için kaldırıldıysa yalnızca o suçlama hakkında yargılama yapılabiliyor. Ceza kesinleştikten sonra ise Meclis Genel Kurulu’nda karar okunuyor, bu durumda milletvekilliği düşürülüyor.