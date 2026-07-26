İran, ABD ile dolaylı temasların Pakistan ve Katar aracılığıyla sürdüğünü açıkladı. Tahran yönetimi, Washington'un son saldırılarıyla diplomatik süreci bir kez daha baltaladığını savunarak ABD'yi verdiği taahhütleri yerine getirmemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı temasların Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda devam ettiğini açıkladı. Bekayi, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık olduğunu belirtirken, ABD'nin son askeri hamlelerinin diplomatik sürece zarar verdiğini öne sürdü.

Avusturya merkezli ORF televizyonuna konuşan Bekayi, İran'ın önceliğinin ülkenin egemenliğini korumak olduğunu vurguladı. ABD'nin daha önce de müzakereler sürerken benzer adımlar attığını savunan Bekayi, son saldırılarla birlikte diplomatik çabaların son bir yıl içinde üçüncü kez sekteye uğradığını iddia etti.

"TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Bekayi, taraflar arasında imzalanan mutabakat kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini 30 gün içinde yerine getirdiğini savundu. Buna rağmen ABD'nin sürenin dolmasını beklemeden yeni saldırılar düzenlediğini öne süren İranlı sözcü, Washington'un bu operasyonları bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırı iddialarıyla gerekçelendirdiğini söyledi.

"DONDURULAN VARLIKLAR SERBEST BIRAKILMADI"

İranlı yetkili, ABD'nin mutabakat kapsamında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakma yükümlülüğünü de yerine getirmediğini belirterek, Washington'un anlaşmadaki sorumluluklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

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