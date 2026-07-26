Galatasaray'ın, Bayern Münih'in 23 yaşındaki Alman yıldızı Jamal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Sarı kırmızılıların, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

Beinsports'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip, Alman yıldız Jamal Musiala ile anlaşma sağlamak üzere. Haberde, transferin kiralık olarak gerçekleşeceği aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'dan sürpriz 10 numara hamlesi

HÜCUMDAKİ ETKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Bayern Münih formasıyla 24 maça çıkabilen 23 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Bayern altyapısından yetişen Musiala, toplamda 264 maçta 77 gol ve 48 asistlik performans sergiledi. 10 numara, kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Musiala; adam eksiltme becerisi, kilit pasları ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor.

Leroy Sane - Jamal Musiala

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON AVRO

Güncel piyasa değeri 100 milyon avro olarak gösterilen Musiala'nın, Alman deviyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası