İran, ABD ile devam eden savaşın gölgesinde petrol satışlarına ilişkin rakamları açıkladı. Petrol Bakanlığı, son 4 ayda petrol satışından 11 milyar dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

İran'ın petrol satışlarının 4 ayda (21 Mart-22 Temmuz) 11 milyar doları aştığı bildirildi.

İran Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol satışlarına ilişkin açıklama yaptı.

İran'dan 11 milyar doları aşan petrol satışı! Tahran savaş ekonomisi rakamlarını açıkladı ü

Açıklamada, 21 Mart-22 Temmuz dönemindeki petrol satışlarının 11 milyar doları aştığı belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine ilişkin verilerin yer almadığı açıklamada, 22 Aralık 2025-20 Mart 2026 döneminde ise petrol satışlarının yaklaşık 8 milyar dolar olduğu ifade edildi.

İran'dan 11 milyar doları aşan petrol satışı! Tahran savaş ekonomisi rakamlarını açıkladı ü

ÇÖKÜŞ İDDİALARINA YALANLAMA

Açıklamanın, ülkenin döviz kaynaklarındaki azalmanın petrol satışlarındaki zayıflıktan kaynaklandığı ve İran ekonomisinin Petrol Bakanlığının performansı nedeniyle çöküşün eşiğinde olduğu yönündeki iddialar üzerine yapıldığı vurgulandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önceki yıllarda ülkenin yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülürken, ABD'nin Umman Denizi'nde uyguladığı ablukanın ardından petrol satışlarının gerilediği belirtiliyor.

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