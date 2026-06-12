Meteoroloji 'hafta sonu' haritasını güncelledi! 30 il için sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri doğrultusunda birçok il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış, dolu ve fırtına riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Öte yandan İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonu belirgin şekilde düşeceği bildirildi. İşte detaylar...
- Bugün Trakya'da Edirne ve Kırklareli'nin tamamında, Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- Yarın Ege ve İç Anadolu'nun geniş bir bölümünde, ayrıca Akdeniz'in iç kesimleri ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
- Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.
- İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklarda hissedilir düşüş yaşanacak ve yağmur görülecek.
- Sarı kodlu uyarı alan birçok ilin listesi duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, yurdun farklı bölgelerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi.
BUGÜN TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPIYOR
Yapılan değerlendirmelere göre bugün Trakya'da Edirne ve Kırklareli'nin tamamında, Tekirdağ'ın ise iç ve güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, kısa sürede etkili olabilecek yağışların oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Yarın ise Ege ve İç Anadolu'nun geniş bir bölümünde yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli'nin yanı sıra Manisa, İzmir ve Aydın'ın bazı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanakların görülebileceği bildirildi.
İÇ ANADOLU'DA ETKİLİ OLACAK
İç Anadolu'da da Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Konya ve Sivas başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Çankırı, Karaman, Tokat ve Çorum'un güney kesimlerinin de yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nde ise Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleriyle birlikte Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
Bakanlık, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer, güncel hava durumu duyurularının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞECEK
Öte yandan hava tahmin platformu Hava Forum da Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasına dikkat çekti. Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da hafta sonuyla birlikte sıcaklıklarda hissedilir düşüş yaşanacak.
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla İstanbul'da sıcaklık cumartesi gündüz 22 dereceye kadar düşecek. Serin rüzgar esecek ve yağmur da yağacak. Gece ise 15 derecelere kadar ineceğiz."
Meteoroloji’den 3 günlük uyarı! Bölge bölge sıraladı, sıcaklık 6 derece birden azalacak, soğuk hava geri dönüyor
BİRÇOK KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran 2026 için sarı kodlu uyarı alan iller şöyle:
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye.