Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 gün için peş peşe uyardı. Bugün 15 ile sağanak uyarısı yapan Meteoroloji, yarın 4 bölgede sıcaklığın 4 ile 6 derece azalacağını, Pazar günü ise 2 bölgede sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. İşte Meteoroloji’nin cuma, cumartesi ve pazar uyarıları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 3 günlük uyarı! Bölge bölge sıraladı, sıcaklık 6 derece birden azalacak, soğuk hava geri dönüyor

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 3 günlük uyarı! Bölge bölge sıraladı, sıcaklık 6 derece birden azalacak, soğuk hava geri dönüyor

6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Son rapora göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yarın sıcaklık düşecek. Hafta içi mevsim normallerinin üzerinde seyreden termometre değerleri, bu bölgelerde 4 ile 6 derece azalacak.

Meteoroloji’den 3 günlük uyarı! Bölge bölge sıraladı, sıcaklık 6 derece birden azalacak, soğuk hava geri dönüyor

3 BÜYÜKŞEHİRDE BULUTLU HAVA

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yarın havanın bulutlu olması, sıcaklığın yerini serin havaya bırakması bekleniyor.

Meteoroloji’den 3 günlük uyarı! Bölge bölge sıraladı, sıcaklık 6 derece birden azalacak, soğuk hava geri dönüyor

DOĞU’YA PAZAR UYARISI

Meteoroloji, sıcaklık düşüşünün pazar günü özellikle doğu illerinde sert hissedileceğini belirtti. Pazar akşamından itibaren yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında dengelenmesi bekleniyor.

Meteoroloji, İç Anadolu, Batı Akdeniz, cumartesi için, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu ise pazar günü için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji’den 3 günlük uyarı! Bölge bölge sıraladı, sıcaklık 6 derece birden azalacak, soğuk hava geri dönüyor

TAHMİNİ SICAKLIKLAR

Hafta sonu sıcaklık değerlerinin Ankara'da 23, İstanbul'da 25, İzmir'de 30, Erzurum'da 24, Antalya'da 27, Adana'da 28, Diyarbakır'da 31 derece civarlarına düşeceği tahmin ediliyor.

Şehir Tahmini Sıcaklık (°C) Ankara 23 İstanbul 25 İzmir 30 Erzurum 24 Antalya 27 Adana 28 Diyarbakır 31

15 İLDE SAĞANAK YOLDA

Öte yandan Meteoroloji 15 ilde bugün sağanak yağış etkili olacağını belirterek uyardı. İşte sağanak beklenen iller;

İl Not Çanakkale Edirne Afyonkarahisar Adana Burdur Hatay Ankara Konya Rize Trabzon Erzurum Kars İstanbul (yalnız Avrupa Yakası için sağanak) Aksaray (bölgesel açıklamada geçiyor) Kırşehir (bölgesel açıklamada geçiyor)

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