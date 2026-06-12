Meteoroloji’den 3 günlük uyarı! Bölge bölge sıraladı, sıcaklık 6 derece birden azalacak, soğuk hava geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 gün için peş peşe uyardı. Bugün 15 ile sağanak uyarısı yapan Meteoroloji, yarın 4 bölgede sıcaklığın 4 ile 6 derece azalacağını, Pazar günü ise 2 bölgede sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. İşte Meteoroloji’nin cuma, cumartesi ve pazar uyarıları…
- Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.
- Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yarın sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacak.
- İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yarın havanın bulutlu olması bekleniyor.
- Meteoroloji, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
- Bugün 15 ilde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Son rapora göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yarın sıcaklık düşecek. Hafta içi mevsim normallerinin üzerinde seyreden termometre değerleri, bu bölgelerde 4 ile 6 derece azalacak.
3 BÜYÜKŞEHİRDE BULUTLU HAVA
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yarın havanın bulutlu olması, sıcaklığın yerini serin havaya bırakması bekleniyor.
DOĞU’YA PAZAR UYARISI
Meteoroloji, sıcaklık düşüşünün pazar günü özellikle doğu illerinde sert hissedileceğini belirtti. Pazar akşamından itibaren yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında dengelenmesi bekleniyor.
Meteoroloji, İç Anadolu, Batı Akdeniz, cumartesi için, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu ise pazar günü için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
TAHMİNİ SICAKLIKLAR
Hafta sonu sıcaklık değerlerinin Ankara'da 23, İstanbul'da 25, İzmir'de 30, Erzurum'da 24, Antalya'da 27, Adana'da 28, Diyarbakır'da 31 derece civarlarına düşeceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Tahmini Sıcaklık (°C)
|Ankara
|23
|İstanbul
|25
|İzmir
|30
|Erzurum
|24
|Antalya
|27
|Adana
|28
|Diyarbakır
|31
15 İLDE SAĞANAK YOLDA
Öte yandan Meteoroloji 15 ilde bugün sağanak yağış etkili olacağını belirterek uyardı. İşte sağanak beklenen iller;
|İl
|Not
|Çanakkale
|Edirne
|Afyonkarahisar
|Adana
|Burdur
|Hatay
|Ankara
|Konya
|Rize
|Trabzon
|Erzurum
|Kars
|İstanbul
|(yalnız Avrupa Yakası için sağanak)
|Aksaray
|(bölgesel açıklamada geçiyor)
|Kırşehir
|(bölgesel açıklamada geçiyor)