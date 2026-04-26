Bilim insanları, Alzheimer ve demans riskini azaltmada mutfaklardaki en temel besinlerden yumurtanın önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yapılan son araştırmalar, haftalık beslenme rutinine dahil edilen sadece iki adet yumurtanın, beyin fonksiyonlarını koruyarak hastalık riskini %20 oranında düşürebildiğini kanıtladı.

Kaliforniya’daki Loma Linda Üniversitesi araştırmacıları, 15 yıl boyunca yaklaşık 40 bin kişiyi takip ederek beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan sonuçlara göre,

Ayda bir veya iki kez yumurta yiyenlerde risk, hiç yemeyenlere göre %17 daha düşük.

Haftada 2 ila 4 kez yumurta tüketenlerde risk %20 azalıyor.

Haftada 5 veya daha fazla yumurta tüketenlerde ise hastalık riski %27 oranında geriliyor.

Bilim dünyası bunu konuşuyor! Günde 1 tane yiyen Alzaymıra yakalanmıyor

Daily Mail'in aktardığına göre, bu koruyucu etkinin arkasında, yumurtada bol miktarda bulunan kolin maddesi yatıyor. Kolin, sağlıklı beyin hücreleri ve güçlü hafıza fonksiyonları için kritik öneme sahip olan asetilkolin kimyasalının üretimini sağlıyor. Geçmişte kolesterol endişeleriyle mesafeli yaklaşılan yumurta hakkında, İngiliz Kalp Vakfı artık günde en az bir adet yemenin güvenli olduğunu belirtiyor.



Birleşik Krallık’ta yaklaşık 1 milyon kişinin demansla yaşadığı ve bu sayının 2040’a kadar 1,4 milyona çıkacağı öngörülüyor. Henüz kesin bir tedavisi bulunmayan Alzheimer için "önleyici tedbirler" en güçlü savunma hattını oluşturuyor.

Bilim dünyası bunu konuşuyor! Günde 1 tane yiyen Alzaymıra yakalanmıyor

The Lancet Demans Komisyonu’nun 2024 raporu da bu tezi destekliyor. Küresel vakaların neredeyse yarısının, doğru beslenme ve sağlıklı hayat tarzı değişiklikleriyle önlenebileceği veya geciktirilebileceği vurgulanıyor. Uzmanlar, dengeli bir diyetin parçası olarak yumurta tüketiminin, bu önleyici stratejinin en basit ve etkili adımlarından biri olabileceğini ifade ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Balkondan atılan heykel parçası kafasına isabet etmişti! Genç kadının ölümünde kan donduran ihmal

