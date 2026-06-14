Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada, toprak yapısı nedeniyle kızıl ve açık renklerin oluşturduğu keskin sınır görsel şölen sundu. İki farklı renkte yan yana akan nehirlerin menderesleri dronla görüntülendi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile kentteki kollarından Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada iki farklı renkte akması görüntülendi.

Bölgedeki toprak yapısı sebebiyle kızıl ile kahverengi tonda akan Acısu, daha açık renkteki Kızılırmak'ın suyuyla buluştuğu mevkide güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada renk ayrımı oluştu

RENK SINIRI OLUŞTU

Kızılırmak ve Acısu arasında belli bir mesafe boyunca keskin bir renk sınırı oluşması dikkati çekti.

Yeşil doğanın ortasından menderes çizerek akan iki renkli ırmağın vadi boyunca görsel şölen sunması dronla görüntülendi.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada renk ayrımı oluştu

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada renk ayrımı oluştu

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada renk ayrımı oluştu

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada renk ayrımı oluştu

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada renk ayrımı oluştu

Kızılırmak ile Acısu Irmağı'nın birleştiği noktada renk ayrımı oluştu

Haberle İlgili Daha Fazlası