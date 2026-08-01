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Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette 11 yaşındaki Mehmet Ali D.'yi rafların arasına sıkıştırıp tokat ve yumruklarla yerden yere vuran şüpheli M.E.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kan dondurdu. Market çalışanlarının ihbarıyla yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince kısa sürede yakalanan saldırgan, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı talep eden zanlının, "Sadece 1-2 sille vurdum, ben vurdukça o yere düştü. Öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce bana güldüklerini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım" şeklindeki akılalmaz savunması ise adeta pes dedirtti.

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