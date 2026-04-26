Balkondan atılan heykel parçası kafasına isabet etmişti! Genç kadının ölümünde kan donduran ihmal
30. yaş gününü kutlamak üzere Napoli’ye giden Chiara Jaconis balkondan atılan bir heykelin başına isabet etmesi sonucu 2024 yılında hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, heykeli atan 13 yaşındaki çocuğun daha önce de balkondan benzer şekilde cisimler fırlattığı ve ailesinin bu durumu bildiği iddia edildi.
İtalya’nın Napoli kentinde Eylül 2024’te meydana gelen olayda, moda dünyasının ünlü markalarından Prada’nın bölge müdürü 30 yaşındaki Chiara Jaconis erkek arkadaşıyla yürüdüğü sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 kiloluk bir heykelin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede günler sonra hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında heykeli atan kişinin 13 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi. Yaşı nedeniyle ceza sorumluluğu bulunmayan çocuk hakkında işlem yapılmazken, savcılar olayın ihmal boyutuna odaklandı.
AİLESİ BU ALIŞKANLIKTAN HABERDARMIŞ
İtalyan savcıların iddiasına göre, ‘sorunlu’ olarak nitelenen çocuğun daha önce de balkondan tablet, klima kumandası ve çamaşır mandalı gibi nesneleri aşağı attığı ve bu alışkanlığının ailesi tarafından bilindiği ifade edildi. Hatta olaydan aylar önce annenin, çocuğun yeniden eşya fırlatabileceğine dair endişesini bir bakıcıyla paylaştığı da dosyaya girdi.
GENÇ KADININ ÖLÜMÜNDE KAN DONDURAN İHMAL
Savcılar ayrıca, ebeveynlerin gerekli önlemleri almadığını, özellikle balkona erişimi engellemek için yeterli güvenlik tedbirlerinin sağlanmadığını ileri sürdü. Bu nedenle anne ve baba hakkında “taksirle adam öldürme” suçlamasıyla dava açılması talep edildi.
Çocuğun ailesi suçlamaları reddederken, olayın yargıya taşınıp taşınmayacağına 26 Haziran’daki duruşmada karar verilecek. Jaconis’in ailesi ise adalet talebini yinelerken, olay İtalya’da hem kamuoyunda hem de hukuk çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.