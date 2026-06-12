2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci etabında Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Filenin Sultanları’nın VNL Ankara Etabı kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı

MİLLİLER, VNL'İN İLK ETABINI 11. SIRADA TAMAMLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.

İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

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