Rusya devlet başkanı Putin’in talimatıyla geliştirilen dünyanın ilk hücresel gen terapisi, yaşlanmayı durdurarak insan ömrünü 150 yıla çıkarmayı hedefliyor. Bilim dünyasını sarsan bu dev proje, tıpta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, Volga eyaletinde düzenlenen Sağlıklı Uzun Ömür konferansında, yaşlanma karşıtı bir "aşı" olarak tanımlanan gen terapisi ilacını kamuoyuna tanıttı.

Moscow Times'ın haberine göre, 2025 yılında hayata geçirilen "Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması Ulusal Projesi"nin meyvelerini vermeye başladığı ve bir zamanlar hayal olarak görülen "yaşlanmayı durdurma" fikrinin artık somut bir tıbbi gerçekliğe dönüştüğü vurgulanıyor.

150 yıl yaşasam yetmez demişti! Putin talimat verdi: Yaşlanma devri kapanıyor

YAŞLANMA KARŞITI GEN AŞISI NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirilen ilacın çalışma prensibi, vücutta yaşlanma sürecini tetikleyen biyolojik mekanizmaları durdurmaya dayanıyor. Bakan Yardımcısı Sekirinsky'nin açıklamalarına göre ilaç, aktive edildiğinde hücre yaşlanmasını başlatan RAGE reseptörünü bloke ediyor. Bu reseptörün devre dışı bırakılmasıyla hücrelerin gençlik süresinin uzatılması ve yaşlanmaya bağlı dejenerasyonun yavaşlatılması amaçlanıyor.

Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen proje bütçesinin 2 trilyon rubleden (26,4 milyar dolar) fazla olduğu belirtiliyor. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bu deneysel tedavinin seri üretimine 2028 ile 2030 yılları arasında başlanmasının planlandığını söyledi.

Ortalama erkek ömrünün 67 yıl olduğu Rusya'da, deneysel aşamada olan çalışmanın başarıya ulaşması halinde insan ömrünün önemli ölçüde uzayabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür iddiaların kesinlik kazanması için uzun süreli bilimsel test ve doğrulamalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

PUTİN'İN UZUN YAŞAMA ARZUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Putin, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir yapay zeka konferansında uzun yaşama arzusunu dile getirerek, "150 yaşına ulaşmanın muhtemel olduğunu" ancak bunun bile "para gibi her zaman yetersiz kalacağını" söylemişti.

