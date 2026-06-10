Debrecen kentinde Macaristan'ın Kazakistan'ı konuk ettiği hazırlık maçında korkutan bir kaza yaşandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen ⁠2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak olan Macaristan ve Kazakistan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

EV SAHİBİ ÜÇ GOLLE KAZANDI

Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibinin galibiyet gollerini 52. dakikada Dominik Szoboszlai, 67. dakikada András Schafer ve 90+2. dakikada Rajmund Tóth kaydetti. Kazakistan'ın tek golü ise 9. dakikada Sergiy Maliy'den geldi.

MAÇTA KORKUTAN KAZA

Macaristan'ın Kazakistan'ı ağırladığı müsabakada korkutan bir kaza meydana geldi. Maç oynandığı esnada, stadyum çatısına bağlı olan kameralardan biri taç çizgisinin hemen yanına düştü. Sert bir şekilde yere çakılan kamera paramparça olurken kenarda çekim yapan kameraman olayı ucuz atlattı. Şoke eden kaza sonrası müsabaka duraklarken sahanın temizlenmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası