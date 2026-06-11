Kanal D'nin cumartesi akşamları ekrana gelen dizisi Güller ve Günahlar, sezonun son bölümüne hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicinin ilgisini çeken yapımın sezon finali tarihi netleşirken, dizinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bugün 31. bölüm tekrarıyla ekranlara gelen dizi için ''Güller ve Günahlar sezon finali ne zaman?'' sorusu gündemde.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, yayın hayatı boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde etti. Kanal D ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın ikinci sezon için onay aldığı da daha önce açıklanmıştı. Peki, Güller ve Günahlar sezon finali ne zaman?

Güller ve Günahlar sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu!

GÜLLER VE GÜNAHLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar'ın önce 20 Haziran 2026 tarihinde sezon finali yapması bekleniyordu, daha sonra alınan kararla yayın takviminde değişikliğe gidildi.

Yapımdan gelen son bilgilere göre Güller ve Günahlar 13 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak 32. bölümüyle sezon finali yapacak.

11 Haziran Perşembe günü ise dizinin yeni bölümü yerine 31. bölüm tekrarı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan sezon finali tanıtımı da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güller ve Günahlar sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu!

GÜLLER VE GÜNAHLAR BİTİYOR MU?

Güller ve Günahlar bitmiyor, sezon finali ile ekranlara kısa bir ara verecek. Yüksek izlenme oranları elde eden yapımın yeni sezonda da devam edeceği belirtiliyor.

İkinci sezon hazırlıklarının yaz aylarında sürmesi ve yeni yayın döneminde dizinin yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Güller ve Günahlar sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu!

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ve yapım ekibi tarafından yeni sezonun kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak televizyon sektöründeki genel yayın takvimi dikkate alındığında dizinin eylül ayının son haftaları veya ekim ayı içerisinde yeniden ekrana dönmesi bekleniyor.

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