Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun’un Mekke, Medine ve Kudüs’te çektiği karelerden oluşan “Üç Harem” sergisi, Başakşehir Şehir Sanat Galeri’de ziyarete açıldı.

İRFAN ÖZFATURA- Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun’un “Üç Harem” sergisi Başakşehir ilçesindeki Şehir Sanat Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide Uzun’un İslam dünyasının en mühim mescitlerini barındıran Mekke, Medine ve Kudüs’te çektiği enstantanelere yer veriliyor. Ayrıca, bu beldelerin eski hâllerine dair kareler de yer alıyor. Sergideki eserler, üç şehrin manevi atmosferini yansıtırken zamanla geçirdikleri dönüşümü de gözler önüne seriyor.

HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ANI

Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan sanatçı Uzun “Bu serginin hazırlanmasında yaklaşık 150 kişi ter döktü. Ortaya çıkanları görünce ‘Elhamdülillah’ dedim. Otuz senedir fotoğraf çekiyorum. Bu senelerin karşılığını sergimizle aldım diyebilirim. Bir senedir kanserle mücadele etmekteyim. Hayatımın en önemli anını yaşadığımı düşünüyorum” diyor.

Engin Uzun'un Mekke, Medine ve Kudüs kareleri sergileniyor: Maziden bugüne ‘Üç Harem’

“Üç Harem”de yer alana fotoğraflara temas eden Engin Uzun “Burada aslında iki sergiye birlikte yer veriyoruz. Birinde benim 2015’ten beri çektiği bütün Mekke, Medine ve Kudüs fotoğrafları görülüyor. Diğerinde ise bugüne kadar bölgeye dair çekilmiş en eskisi 150 senelik fotoğrafların restore edilmiş hâllerine ve videoya çevrilmiş şekillerine yer veriliyor. Aynı zamanda enstantanelerin çekildiği fotoğraf makinelerini de sergiliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Küratörlüğünü Şükran Aydın’ın üstlendiği ve Başakşehir Belediyesi’nin desteklediği sergi, 19 Haziran’a kadar açık kalacak.

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